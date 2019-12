Bordighera: con le festività natalizie arriva come da tradizione l’appuntamento ‘La pallamano in una mano’

Con Natale arriva anche il classico appuntamento de 'La pallamano in una mano', evento organizzato dallo storico sodalizio dell’Abc Bordighera. La manifestazione si svolgerà martedì prossimo dalle 17,30 alle 19, alla palestra 'Conrieri' di via Pelloux, giornata di festa divenuta ormai un tradizionale appuntamento che quest’anno è giunto alla sua 10a edizione.

La manifestazione ludico-sportiva è aperta a tutti i ragazzi e ragazze dai sei ai quindici anni e chiude l’attività del 1° modulo del Gruppo Sportivo extra-scolastico, attività che riprenderà martedì 7 gennaio con il 2° Modulo. L’evento sarà articolato sotto forma di una mini-maratona di pallamano con i ragazzi e le ragazze che giocheranno un’avvincente partita senza soste per circa due ore, alternandosi in campo in una delle due squadre.

E' rivolta a tutti i ragazzi e le ragazze delle scuole elementari e medie cittadine e del comprensorio, anche a chi non è tesserato e non ha mai praticato sport in modo da consentire a tutti di provare questo sport di squadra, molto praticato ed amato all’estero. Nel corso della manifestazione è prevista una ricca merenda offerta dalla società e dai genitori degli atleti dell’Abc Bordighera. Al termine lo scambio degli auguri da parte dei componenti del direttivo, degli atleti, dei loro genitori e di tutti i partecipanti, per festeggiare un anno che ha visto la società bordigotta in crescita e sempre attenta alle esigenze dei più giovani.

Qualsiasi informazione potrà essere richiesta inviando una mail ad info@abcbordighera.it o direttamente presso la palestra Conrieri di via Pelloux nel corso degli allenamenti al martedì o al giovedì (dalle 18 alle 19,30) o al mercoledì al palazzetto di via Diaz (dalle 19 alle 20,30) oppure sul sito www.abcbordighera.it.

La società ricorda inoltre che le iscrizioni sono sempre aperte e che molte sono le opportunità che quest’anno il club bordigotto offre ai propri tesserati anche grazie alla collaborazione con le altre società inserite nel progetto transfrontaliero Levant06, offrendo la possibilità di partecipare a campionati in Italia e Francia, stage ed a tornei sia con i colori biancorossi o nell’ambito di equipe targate Levant06.