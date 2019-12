Pallamano: Riviera Handball Imperia sempre più “Rosa” nel campionato dipartimentale francese

Le giovani Under 15 della Riviera Handball Imperia soffrono contro le pari età del Carros ma riescono a spuntarla per 23-22. Le imperiesi hanno sopperito, sabato scorso, alle parecchie assenze con molta grinta e sfruttando le qualità da bomber della solita Chiara Repetto. Con la vittoria confermano il loro secondo posto in classifica aspettando i due recuperi contro Monaco e San Camillo gare rinviate per il maltempo lo scorso novembre.

Rafforzano la loro prima posizione in classifica le Senior della Riviera Handball che, al Palasport, vincono 30-26 contro il Carros. Primo tempo molto equilibrato con le francesi che terminano in vantaggio per 11-10. Anche la ripresa rimane in equilibrio fino a 10 minuti dalla fine quando con un cambio repentino di ritmo le imperiesi impongono un parziale di 7-3 che consente loro di fare bottino pieno.

“Questa bella vittoria purtroppo è stata rovinata dall’ennesimo infortunio - commenta il tecnico Antonella Maglio - con il portiere Brunella Ferrari che si è procurata un brutto strappo alla gamba sinistra e per lei la stagione è finita. Sembra una maledizione per i nostri portieri dopo il menisco di Laura Da Prelà e i problemi alla schiena di Denyse Bellavia".

“Momento poco positivo anche per i nostri under 17 - continua il tecnico Nico Bonsignorio - dopo l’ennesima sconfitta subita questa volta contro il Cavigal. Useremo la pausa natalizia per capire come migliorare e cercare di fare una buona seconda fase che inizierà a gennaio".