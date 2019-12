Pallacanestro: sconfitta interna per la formazione Under 18 del Bki Imperia ad opera dello Scat Genova

BKI in.net- Scat Genova 42-52

Brutta sconfitta interna per l'Inder 18 dell'Imperia Basket contro i pari età genovesi dello Scat. Il BKI rimane sempre indietro nel punteggio nella prima metà di gara complici percentuali molto basse al tiro. Buona la reazione degli imperiesi al rientro dagli spogliatoi che riporta la gara in parità verso la fine del terzo quarto.

Da qui in poi però c'è un crollo delle energie, soprattutto mentali, spese per rientrare in partita, che lascia strada alla vittoria degli ospiti. “Sconfitta amara - commenta coach Fabio Carbonetto - che, a parte per le percentuali al tiro, si fa fatica a spiegare dato l'alto impegno dei ragazzi durante la settimana; anche rispetto alla partita giocata pochi giorni prima, con ben altro atteggiamento”.