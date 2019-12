Calcio a 5 femminile. Imperia supera Priamar per 4 a 1: neroazzurre alla Final Four

Vittoria sotto la pioggia per l'Imperia contro la Priamar Liguria. Le neroazzurre mettono in campo la grinta necessaria aggiudicandosi la partita, per una rete a quattro, portando così a casa tre punti preziosi che consegnano il passaggio alle Final Four di Coppa Liguria come prime del girone. A segno per l'Imperia: Paradiso con una doppietta, Palombini e Radio.

In campo dal primo minuto il portiere Giannattasio, Ferrari in difesa, Radio e Palombini sulle fasce e Paradiso di punta. Nel corso della ripresa subentrano Giglio e Seno. Grande prestazione di squadra con alcuni interventi significativi del numero uno Giannattasio che salva diverse volte il risultato.

Soddisfazione nell’ambiente nerazzurro. Ora testa alle finali di Final four che si svolgeranno il 5 e 6 gennaio.

Formazioni:

Priamar

Lanza Lorella, Bernardi Elena, Giacomini Dalila Ciocca, Cristina Darcinella, Donatella Bazzano, Michela Lagasio, Giulia Marchetti, Sara Strazzarino, Laura Manganaro, Giulia Maria

ASD Imperia

1 Giannattasio Anna 2 Ferrari Claudia 3 Quaranta Daniela 4 garibbo Marta 5 Seno Chantal 7 Palombini Selvaggia 8 Giglio Erika 9 Montesano Ilaria 10 paradiso Monica 11 Radio Lucia 12 D'oria Chiara 18, Arduino Giulia, Raccagni Dea e Ferreri Tiziana ferme per infortunio.