Calcio: lunedì nel segno della condivisione per i giovani atleti della Genoa Soccer Accademy

Lo scorso lunedì dalle 17.30 alle 19.30 presso il centro sportivo di Camporosso, i Pulcini 2009 del Camporosso, Dolceacqua e dell’Ospedaletti, si sono allenati sotto la guida del tecnico rossoblu Franco Lucido, responsabile tecnico dell’affiliazione “ Genoa Soccer Accademy”. Si è trattato del terzo appuntamento in programma che ha permesso ai tecnici del settore giovanile del Genoa CFC di essere presenti sui campi delle tre Affiliate ponentine (Camporosso, Dolceacqua e Ospedaletti) per visionare gli allenamenti dei ragazzi e per fornire una metodologia di lavoro improntata sulla massima professionalità. Un’importante occasione di crescita per i giovani calciatori, ma anche per i tecnici delle tre Affilate Genoa Soccer Accademy ponentine, che potranno imparare e migliorare grazie ai consigli esperti dello staff del Genoa CFC.