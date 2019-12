Calcio, Eccellenza. Imperia, serve la svolta: Ospedaletti ostacolo importante da superare

La vittoria manca da più di un mese e i primi due posti della classifica, occupati in coabitazione da Albenga e Sestri Levante, sono volati al momento con tre punti di vantaggio.

In casa Imperia la situazione non è semplice è la squadra di Lupo, dopo un punto arrivato negli ultimi 270 minuti di gioco, deve cercare di ripartire. La sconfitta con il Busalla poteva essere chiamata incidente di percorso, ma così non è stato e con Cairese e Rapallo/Rivarolese il progresso non è arrivato.

Il prossimo ostacolo si chiama Ospedaletti, reduce da due risultati utili consecutivi e in una posizione di classifica tranquilla. La squadra di Caverzan sta bene e ha già messo in difficoltà i neroazzurri in Coppa Italia la scorsa estate: sarà grande derby.