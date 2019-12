Doppio confronto importante per il Ventimiglia in tre giorni, visto che i granata saranno di fronte alle prime della classe del campionato di Promozione.

I granata affronteranno domenica pomeriggio al 'Marzocchini' il Taggia, con i giallorossi reduci dal pareggio esterno col Celle Ligure ma sempre in testa. Tre giorni dopo i frontalieri torneranno in campo per il recupero interno contro il Varazze.

Tre giorni fondamentali per la stagione del Ventimiglia.