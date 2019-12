Palla ovale. Reds Rugby Team, grande successo per il raggruppamento di domenica scorsa a Cogoleto

Domenica appena trascorsa i REDS Rugby Team hanno affrontato la trasferta a Cogoleto per un Raggruppamento FIR, sicuramente impegnativo.

Incontro a vocazione genovese, presenti Cogoleto, Cus Genova, Superba (nuova realtà genovese), API di Mele oltre a Savona e i limitrofi piemontesi del CUS PO.

Impegno non da poco per i giovani REDS che portano in campo tanti novizi misti ad i più esperti, nel complesso una giornata d’esperienza e di rugby “duro” di quello che esprimono le società dove i settori giovanili sono nutriti e possono fare allenamento in tanti, ma i REDS non demordono, si annaspa in certi momenti ed in altri si combatte da leoni, per buona pace degli educatori e dei genitori che si sgolano a sostegno dei loro fanciulli.

Under 8 e Under 10 hanno pane per i loro denti, sulla loro strada affrontano le squadre indicate e capiscono che c’è da lavorare, portano a casa tante mete e qualche acciacco, nulla di che, si gioca con chi ha più esperienza e comunque si divertono.

Per gli Under 6 finalmente si gioca, dopo alcuni appuntamenti passati a fare giochi propedeutici, gli educatori hanno deciso di fare un gruppetto misto e fare una partita con risultati ottimi, i piccoli REDS si sono distinti per la loro voglia di gioco.

Il presidente dei REDS Giovanni Lisco alias Nonno Giò commenta così: "Tenendo presente il livello delle società scese in campo, il raggruppamento è andato benissimo; c’è da miscelare bene ancora i “vecchi” e i nuovi arrivati nelle file dei REDS. Nelle categorie del rugby propaganda, le classifiche e i punteggi, passano in secondo ordine come indicato anche dalla Federazione. Basiamo il nostro lavoro sulla crescita del settore giovanile ed appuntamenti come questo sono molto utili".

Un bel terzo tempo e si pensa già al prossimo appuntamento a Savona, sabato 14 dicembre!