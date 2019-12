Calcio, Eccellenza. Al 'Ciccione' in scena il derby tra Ospedaletti e Imperia. In casa orange la carica di mister Caverzan: "C’è sempre qualcosa di speciale quando si affronta una squadra così"

ECCELLENZA: ASPETTANDO... OSPEDALETTI-IMPERIA

Dopo il pari sul campo dell’Athletic Club Liberi, l'Ospedaletti prepara la difficile sfida di domani (fischio d’inizio alle 15) contro l'Imperia, formazione costruita per puntare al salto di categoria.

Gli orange disputeranno la partita casalinga proprio al 'Ciccione' di Imperia, grazie alla gentile collaborazione della società nerazzurra che ha messo a disposizione il proprio terreno di gioco a seguito dell’impraticabilità del 'Ciccio Ozenda' per via dei danni causati dal maltempo.

L’Imperia, reduce dalla sconfitta interna di domenica scorsa contro la Rapallo/Rivarolese, si trova al momento al terzo posto in classifica con un bottino di 25 punti frutto di 8 vittorie, un pareggio e 3 sconfitte.

"Finalmente ritroviamo la rosa al completo, in settimana abbiamo lavorato bene, la squadra è pronta e ho visto i ragazzi sorridenti e sereni - dichiara mister Andrea Caverzan alla vigilia - nell’aria c’è qualcosa di diverso quando sai che affronterai una squadra forte, attrezzata e che giocherà in casa anche se dovremmo esserlo noi. Ma anche Rocky andò a combattere contro Ivan Drago in Russia e vinse.

L'Imperia è una formazione di qualità anche se deve fare i conti con qualche assenza, ora è in un momento particolare come capita a tutti durante la stagione, ma so che troveremo una squadra tosta e agguerrita, mister Alessandro Lupo sa caricare bene i suoi e sarà dura”.

Per la gara di domani mister Caverzan avrà a disposizione tutti gli effettivi, da registrare solo qualche piccolo problema fisico per Burdisso in fase di valutazione.

Il costo dei biglietti per la gara di domani contro l’Imperia è di 10 euro (ridotto 5 euro).