Calcio, Promozione. Camporosso, mister Luci non fa calcoli: "Giocheremo la nostra partita"

PROMOZIONE: ASPETTANDO... CAMPOROSSO-PRAESE

Il Camporosso deve cominciare ad incamerare punti importanti in chiave salvezza e domenica pomeriggio ospiterà i temibili genovesi della Praese.

Al nostro quotidiano online analizza la sfida in casa rossoblu mister Carmelo Luci: "Non possiamo fare più calcoli - dichiara il mister - dovremo andare in campo cercando di fare la nostra partita. Siamo tutti disponibili, ho visto la squadra sta lavorando bene e dico loro di essere coraggiosi e di avere più fiducia".