Calcio, Serie D. Sanremese all'esame Verbania per non lasciare la testa della classifica

La Sanremese domenica pomeriggio sarà di scena sul campo del Verbania, formazione piemontese che naviga nelle zone bassa della classifica.

Partita importante quella dei matuziani, che sono reduci da due pareggi interni consecutivi ottenuti sempre in rimonta con Fossano e Prato che sono valsi il primato solitario.

Negli ultimi 180 minuti di gioco del girone di andata, servono sei punti per laurearsi campioni d'inverno alla Sanremese, mettendo un buon mattone in vista di un 2020 importante. Per la sfida in terra piemontese mister Ascoli dovrà valutare le condizioni di Pici, Lo Bosco e Colombi.