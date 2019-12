Pallavolo: domani a Sanremo, 'Merry Christmas', 1a tappa del circuito territoriale Fipav, tour Marcantonio Scipione

Domani, domenica 15/12/19, presso il Mercato dei fiori di Sanremo, si svolgerà il torneo Volley S3 "Merry Christmas", 1° tappa del circuito territoriale Fipav, tour Marcantonio Scipione. Giornata all'insegna dello sport, del divertimento, dell'amicizia e della solidarietà.

A questo torneo, organizzato dalla SDP Mazzucchelli, parteciperanno 14 società, 71 squadre e circa 300 atleti. In mattinata, dalle ore 09.00, si fronteggieranno le categorie Spike White e S3 Green, mentre dopo pranzo, dalle ore 14.00 in poi, si sfideranno le categorie S3 Red e S3 Blu.

In questa giornata, inoltre, la SDP Mazzucchelli, attiverà il progetto del Network Anderlini, 2 scarpe x 4 piedi. Verranno raccolte delle scarpe (soprattutto per adulti) da donare poi all' organizzazione di volontariato Caritas Intemelia onlus. Chi ha piacere può portare le scarpe e metterle sull'apposito "albero delle scarpe".

Mercoledì sera 11/12/19, ad Imperia presso la Palestra Gibelli, si è svolta la sfida tra la Nova volley A.S.D. E la Autoscuole riunite Sanremesi e Armesi Mazzu, nel campionato U14/F CSI. La formazione matuziana ha prevalso sulle padroni di casa con un netto 3/0. La partita è stata giocata sotto tono, ma l'allenatrice F.Fabrizia ha potuto far giocare tutte le atlete, sperimentando anche cambi di ruolo. Il prossimo appuntamento della "ARSA Mazzu" sarà in giornata odierna (14/12/19), alle ore 17.00, dove affronterà l'Albenga Volley nel palazzetto di Albenga.