Calcio, Eccellenza, 14a giornata. Albenga, occasione importante da sfruttare. Ospedaletti-Imperia derby che mette in palio punti pesanti

Il campionato di Eccellenza mette sul piatto una giornata numero 14 tutta da seguire nel Live Score su Rivierasport.it e Svsport.it dalle ore 15.

Campo principale quello dove l'Albenga (capolista in coabitazione) ospita i genovesi dell'Athletic Club Liberi, un match sulla carta semplice ma da non sottovalutare. L'altra capolista del girone, il Sestri Levante, sfida in trasferta l'Angelo Baiardo. Tutto da seguire anche il derby tra Ospedaletti e Imperia: orange in forma, neroazzurri sotto tono nelle ultime partite, ecco perchè i punti in palio pesano già molto.

Impegni interni per Cairese e Finale: i gialloblu ospitano il temibile Busalla, mentre i giallorossi vanno a caccia dei tre punti contro il Campomorone Sant'Olcese. Trasferta insidiosa per l'Alassio FC che va sul campo della Genova Calcio, mentre il Pietra Ligure non può sbagliare in casa con il Molassana fanalino di coda. Chiude questo turno di campionato il derby genovese tra Rivasamba e Rapallo/Rivarolese.