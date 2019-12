Calcio giovanile. Ospedaletti, Sanremese e Virtus Sanremo insieme per il 'concentramento' Primi Calci al 'Ciccio Ozenda'

Finalmente torna il calcio giocato al 'Ciccio Ozenda' di Ospedaletti.

Sabato mattina le selezioni Primi Calci di Ospedaletti, Sanremese e VirtusSanremo si sono date appuntamento sul terreno di gioco orange per una mattinata di ‘concentramento’ che ha dato modo ai tecnici e alle squadre di confrontarsi con i giovanissimi calciatori scesi in campo. Una mattinata di lavoro, ma anche di formazione e di scambio.

Il ‘concentramento’ di ieri mattina ha segnato anche il ritorno al “Ciccio Ozenda” per qualcosa di più dei soli allenamenti. Il terreno di gioco, infatti, è ancora limitato negli spazi per via del crollo lato tribuna, ma è utilizzabile per le partite del settore giovanile a numeri ridotti.

L’occasione è stata buona anche per distribuire alle formazioni ospiti i panettoni che l’Ospedaletti ha acquistato a sostegno della ricerca contro la fibrosi cistica.