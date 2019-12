Calcio, Promozione, 14a giornata. Sfida a distanza fra Taggia e Varazze. Bragno a caccia dell'impresa

Il campionato di Promozione mette sul piatto una giornata numero 14 intricata e tutta da seguire nel Live Score su Rivierasport.it e Svsport.it dalle ore 15.

Sfida a distanza tra le capolista Taggia e Varazze: i giallorossi ospitano il Ventimiglia in un insidioso derby, mentre i neroazzurri si troveranno di fronte sempre tra le mura amiche il Legino.

Il Bragno va a caccia del grande colpo sul campo della Sestrese, mentre in chiave salvezza occasione interna importante per Camporosso e Ceriale che ospitano le genovesi Praese e Via dell'Acciaio. Turno interno anche per l'Arenzano che sfida il Serra Riccò, mentre trasferta per il Celle Ligure di scena sul campo della Veloce Savona.

Salvo sorprese dell'ultimo minuto non si giocherà Dianese&Golfo-Loanesi: i savonesi non si presenteranno al 'Marengo'.