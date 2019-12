Calcio, Promozione. Taggia, Siciliano si tiene l'1-1 con il Ventimiglia: "Per come è andata la partita realizzato un buon punto"

Il Taggia non va oltre l'1-1 interno contro il Ventimiglia, una divisione di posta che vede i giallorossi scendere al secondo posto visto la vittoria del Varazze.

Nel post partita mister Simone Siciliano commenta così il pari contro i granata: "Per come è andata la partita è un buon punto. Loro meglio di noi il primo tempo, noi meglio il secondo. Non è facile per noi incontrare squadre che si chiudono bene e ripartono con palle lunghe, ma bravi loro a interpretare così la partita e noi disuniti e sempre in ritardo sulle seconde palle.

Ora testa al Via dell'Acciaio, una squadra in salute anche se oggi ha perso. Poi ci saranno le feste di natale per rifiatare e ripartire a 2000".

Siciliano si complimenta con Alessio Stamilla, suo ex compagno di squadra e giocatore andato subito a segno con il Camporosso: "Sono contento per Ale, oltre ad essere un ottimo giocatore è un amico. Bravo!"