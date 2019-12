Calcio, Seconda Categoria A, 9a giornata. Oneglia-Virtus Sanremo il clou. Borgio Verezzi, c'è il Riva Ligure

Il campionato di Seconda Categoria targato Girone A mette sul piatto una giornata numero 9 che potrebbe regalare grandi colpi di scena e che potrete seguire nel Live Score su Rivierasport.it e Svsport.it dalle ore 14.30.

Nell'anticipo di ieri vittoria con balzo nel gruppo di testa per il San Filippo Neri, corsaro per 0-2 sul campo della Carlin's Boys B.

Oneglia Calcio, Atletico Argentina e Cervo FC dovranno rispondere presente: i biancoamaranto ospitano la Virtus Sanremo, mentre per rossoneri e gialloneri è trasferta sui campi di FCD Santo Stefano e San Bartolomeo Cervo.

Occasione importante per Borgio Verezzi e Academy Albissola, che in casa contro il Riva Ligure e sul campo della Villanovese proveranno a mettere in bottino punti pesanti.