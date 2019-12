Calcio, Seconda Categoria. San Bartolomeo Cervo al tappeto, Mario Mossello tuona: "Arbitraggio scandaloso, alla prossima direzione in negativo ritiro la squadra!"

Non ci stanno in casa San Bartolomeo Cervo, dopo l'1-3 subìto in casa contro il Cervo FC. Una direzione arbitrale che non è andata giù al tecnico dei gialloblu Mario Mossello:

"Questo arbitro è stato scandaloso, realizzando una direzione di gara pessima. Probabilmente siamo stati presi di mira o diamo fastidio - sottolinea Mossello - ma voglio essere chiaro: al prossimo arbitraggio in negativo e diretto in questa maniera contro di noi ritirerò la squadra!"

Mossello è una furia: "Due goal dati al Cervo FC sono stati incredibili. Nel primo la palla era uscita di almeno mezzo metro, mentre sul secondo c'era un fallo netto su un nostro giocatore.

Come società San Bartolomeo pretendiamo le scuse della Federazione!".