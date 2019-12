Calcio, Serie D, 16a giornata. Sanremese, trasferta-trappola sul campo del Verbania (ore 14.30)

La Sanremese va a caccia di quei tre punti che la lascerebbero sola in testa alla classifica nel proprio Girone di Serie D. Impresa non facile quella che oggi pomeriggio (calcio d'inizio, ore 14.30) proveranno a compiere i biancoazzurri visto un attacco ridotto all'osso.

Sul campo del Verbania mister Ascoli dovrà fare a meno in un colpo solo nel pacchetto avanzato di Lo Bosco e Colombi, uscito malconcio nel recupero col Prato. Possibile che in avanti parta titolare il classe 2002 Pellicanò, giocatore che ha già dimostrato di essere un giovane importante. Sempre ai box il giovane terzino sinistro Pici. Assente anche Demontis, squalificato.

I piemontesi sono imbattuti da un po' di tempo ma navigano nelle zone basse della classifica, anche se in questo momento sono un avversario ostico da affrontare soprattutto in casa. Il tecnico Ascoli potrebbe far scendere in campo questo probabile undici iniziale nel 4-3-1-2: Caruso in porta; Maggi, Bregliano, Gagliardini, Gerace in difesa; Fenati, Taddei, Likaxhiu a centrocampo; Spinosa a sostegno delle punte Pellicanò e Scalzi.

Potrete seguire la cronaca del match tra Verbania e Sanremese nel Live su Rivierasport.it