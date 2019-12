Vela: ad ‘Autunno In Regata’, vince Aurora di Paolo Bonomo e Roberto Bruno dello Yacht Club Sanremo

Dopo tre fine settimana combattuti si è chiusa anche “Autunno in Regata”, la seconda delle quattro tappe che compongono il 36° West Liguria, tradizionale campionato invernale di vela organizzato dallo Yacht Club Sanremo.

Due belle prove disputate nel week end che hanno portato ad un totale di cinque prove con uno scarto applicato: sabato con un’onda formata da ponente con un vento da levante sui 10/12 nodi;

Domenica una bella giornata primaverile con sole e temperatura mite ed un vento che è andato aumentando dai 12 sino a 18 nodi.

Nella classifica generale a trionfare è stata Aurora, di Paolo Bonomo e Roberto Bruno, dello Yacht Club Sanremo, secondo posto per Sarchiapone, di Gianluigi Dubbini (Yacht Club Sanremo), terza classificata Tengher, di Alberto Magnani (Yacht Club Italiano).

Nella classe Orc A, Aurora vince su Ange Trasparent II di Valter Pizzoli – Le Mirabeau (Yacht Club Monaco) e Tengher, mentre nella Orc B è stata Sarchiapone a sorpassare Il Pingone di Mare III, di Federico Stoppani (Yacht Club Sanremo); terza Miss Kappa IV, di Marco Babando (Yc Sanremo).

A condurre la classifica nella Irc è Sarchiapone, imponendosi su Ange Trasparent II e Aurora.

Infine nella Racing Club affermazione di Liberamente, di Mario Beraldi (Yacht Club Imperia) che ha difeso il primato davanti a Giuba, di Giovanni Gerosa (CNAM Alassio) con terza piazza per X-Elor, di Alessio Marziano (Porto Maurizio Yacht Club).

Dopo la finale di Autunno in Regata si conclude il ricco calendario regate dello Yacht Club Sanremo per il 2019. Il West Liguria tornerà nel 2020, con le altre due tappe in calendario: Sono infatti previsti ancora “Inverno in Regata”, con prove l’11/12 e 25/26 gennaio, ed il “Festival della Vela”, in programma il 15/16 febbraio 2020.

Lo Yacht Club Sanremo auguri a tutti Buone Feste!