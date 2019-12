Questa sera a Villa Citera Sanremo, va in scena il derby di volley maschile nel campionato regionale

Serie D Regionale Maschile (Girone Unico)

Questa sera alle ore 19.30, presso la Palestra Villa Citera di Sanremo, si terrà l’incontro tra il Grafiche Amadeo Sanremo e il Volley Primavera Imperia arbitrato da Marina Iaria.

“Questa sera tutti in palestra a tifare il grafiche Amadeo, contro l'Imperia. Serve una netta vittoria per mantenere il passo del cui Genova primo in classifica e ieri vittorioso contro il volley Alassio. L'incontro si presenta molto interessante per oltre ad essere un derby entrambe le squadre sono appaiate in classifica. Il Grafiche Amedeo grazie alla presenza di alcuni giocatori (Francesco, D'Auria, Simone Figone, Joele Gazzera) si presenta squadra esperta. Il volley Primavera è squadra composta da giovani con tanta voglia di fare bene e seguiti dal esperto allenatore marco Canetti sono squadra imprevedibile”.