Pallapugno. A Taggia grande spettacolo della quadretta femminile Amici del Castello

"In effetti - rivela - mi è successo, nella mia professione di assistente sociale, di presentarmi a persone che, non credendo lo fossi giudicandomi giovanissima, ho dovuto mostrare loro la carta d'identità".

Dopo una messa in suffragio dei pallonisti scomparsi, trasferimento nella grande e generosa cantina dei fratelli Dino e Piero Olivieri, organizzatori dell'evento. Delle ragazze che hanno vinto lo scudetto si è parlato molto negli ultimi due mesi (anche con un servizio sul Tg Rai), ma sempre in generale.

Rebecca Klippl, ascendenti austriaci, nata comunque in Italia, è la battitrice e capitana. "Ho 19 anni - spiega - e vivo ad Andora. Frequento l'ultimo anno dello scientifico di Albenga. Cosa è cambiato dopo aver vinto il titolo italiano? Mi succede che, nei bar andoresi, mi riconoscano e si complimentino. Non dimentichiamo che ad Andora c'è sempre stata una grande tradizione per la pallapugno".

Altra diciannovenne Alessia Mela, di Stellanello, che studia per fisioterapia e lavora come baby-sitter. "Al mio paese - racconta - la pallapugno è molto seguita. Di queste parti è Ghigliazza che complessivamente è stato sei volte campione d'Italia. E vicino c'è Testico, paese di Aicardi, quattro volte campione d'Italia da battitore".

Cecilia Alassio, 17 anni di Lucinasco, frequenta il liceo linguistico. "Gioco - rivela - da quando avevo 5 anni. A Chiusavecchia andavo a giocare alla 'balletta'. Ho anche giocato per quattro anni con i maschi prima di arrivare a questa squadra femminile".