Atletica. AS Foce Sanremo, buoni risultati alla tradizionale 'Cursa de Natale' di Montecarlo

Si è svolta a Montecarlo, in un circuito blindato,parte sul porto la classica "Cursa de Natale", un modo come un altro per fare gli Auguri ai circa 1500 concorrenti, partiti per una 10 km.principesca. E viene spontaneo chiedersi perchè in un'identica corsa di 10 Km. a Sanremo, ne partano solo 200.

Tra gli assoluti il focino Denis Capillo è giunto 18°, l'atleta sta passando un momento tecnico non facile ma si riprenderà.

Nel settore giovanile la Foce è sempre all'avanguardia e lo dimostrano i due podi conquistati nel settore "cadette" da Alessia Laura terza e tra le "benjamines" da Chiara Fiorili, giunta al traguardo terza a spalla con Giulia De Cristofaro e Iris Fortugno. Più dietro una tenace Marta Paonessa. Hanno accompagnato il gruppo di giovanissime il consigliere-tecnico Giuseppe Sini e il consigliere Enrico De Cristofaro.

Venerdi prossimo, 20 dicembre, nel salone del teatro di S.Siro si terrà la tradizionale Festa della ASD Foce un'assemblea delle famiglie e una premiazione nello stile e nel solco della storia di questa umile società che compie 60 anni per l'atletica in città.

A tutti verrà consegnato un ricordo simbolo dell'attività svolta nel 2019