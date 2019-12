Basket, Serie D. BC Ospedaletti, la serie positiva si interrompe a Cogorno. Coach Lupi: "Una buona prova difensiva non è bastata"

SERIE D: VILLAGGIO-BC OSPEDALETTI 61-48 (19-16; 10-8; 10-19; 22-5)

Villaggio: Magagnotti 15 Setaro 14 Vajra 10 Setaro 9 Toschi 4 Chiartelli 7 Baratelli 2 Ostigoni , Rostirolla, Russo

BC Ospedaletti: Colombo 19, Olivari 12, Blasetta 6, Zunino 6, Formica 3, Arnaldi 2, Fiore , Lerda. Coach: Lupi

Si interrompe a Cogorno la serie positiva del BC Ospedaletti, squadra con troppe assenze, giocatori recuperati all'ultimo momento e la stanchezza nell'ultimo quarto determinano il risultato negativo.

Il Villaggio, reduce dalla splendida vittoria la settimana scorsa contro la capolista Atlhetic, inizia forte e conclude i primi due tempi con un vantaggio di 5 punti. Difese ermetiche e percentuali basse sono la testimonianza che la posta in palio era alta.

Gli orange si presentano con Colombo recuperato dopo 20 giorni, ma privi di Bedini e Stefano Zunino due pedine importanti nello scacchiere di coach Lupi. inoltre Dacio Zunino, il capitano, appena uscito da una brutta influenza che lo ha debilitato per tutta la settimana.

Conoscendo la mentalità di Lupi, allena al meglio quello che ha, il terzo quarto è orange, la squadra rimonta con una difesa a zona match up, che disinnesca i tiratori villaggini e trova buoni canestri da Olivari, Blasetta e Colombo. Si va così fino ai fatidici ultimi 5 minuti che, con grandi percentuali e complice anche la stanchezza degli orange, portano il punteggio a dilatarsi in maniera non appropriata all'andamento del match. Da segnalare l'esordio di Fiore, un 2000 ex Sanremo, e la prova del classe 2001 Olivari che ormai gioca da veterano.

Al rientro il 12 gennaio, altra gara d'alta quota contro il Lam, dove si dovrebbero recuperare tutti gli indisponibili.

Coach Lupi commenta così la sconfitta: "Che dire, la buonissima prova difensiva non e bastata non abbiamo giocato lucidi gli ultimi 5 minuti, seppur privi di titolari non dovevamo perdere".