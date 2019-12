Pallacanestro. Fine settimana importante per le giovani squadre del Sea Basket Sanremo

Tutte vincenti le squadre del Sea Basket Sanremo in questo fine settimana che precede il Natale, in cui i campionati si fermano.

Le ottime notizie caricano l'ambiente bianco blu, ma l'attenzione del sabato cestistico è stata tutta per la scesa in campo dei piccolissimi scoiattoli che hanno accolto i loro pari età di Andora. Tribune gremite e su campo ridotto con spettacolo per tutti.

"Continua per noi una stagione decisamente ottima, non sempre potremo gioire di tali prestazioni e risultati (anche gli under 18 targati sea bvc vincono a Genova ); per ora ce li godiamo e auguriamo a tutti gli sportivi baskettari e non, un felice Natale. Ora ci fermiamo un po', ma come sempre durante le vacanze i ragazzi continueranno ad allenarsi con la passione di sempre e per questo li ringraziamo", commenta coach Mauro Bonino.