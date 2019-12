Calcio, Ligue 1. Monaco e Nizza, giornata di pareggi sui campi di Brest e Angers

Salta il fattore campo: solo il Lille riesce a fare punteggio pieno in casa e la classifica generale, ad una settimana dall’ultima giornata, appare sempre più liquida. In coda il Tolosa (ultimo con il Nimes, che però deve recuperare una gara) si stacca con 5 punti di svantaggio rispetto alla quint’ultima.

Il pareggio del Nizza a Brest lo si può definire in molte maniere: un buon segnale (per gli ottimisti), una botta di … (per i pessimisti), un punto in più in classifica (per i realisti). Fatto sta che, dopo sette sconfitte esterne, i rossoneri tornano a casa con un punticino, grazie anche ad un rigore sbagliato dai padroni di casa e alla traversa che due volte si è opposta ai tiri degli avversari. In ogni caso è un punto sulla strada del girone di ritorno sul quale il Nizza punta per cercare di “giocarsi” un posto in Europa League.

All’insegna degli sbadigli e del grigiore l’incontro del Monaco ad Angers: anche in questo caso un risultato nullo che vale un punticino, ma che certo non ha ripagato gli spettatori né del costo del biglietto, né della tanta pioggia che si sono dovuti sorbire.

Una penultima giornata del girone di andata, dunque, che per le due squadre della Costa Azzurra, se vista dalla parte del bicchiere mezzo pieno, registra la conquista di un punto in classifica, se vista dalla parte del bicchiere mezzo vuoto sottolinea come ancora molto lavoro ci sia da fare per cercare di raggiungere uno standard di prestazioni accettabile.

La diciottesima giornata aveva avuto l’avvio venerdì 13 dicembre con la vittoria (importante per la classifica) del Lille (appena eliminato dalle Coppe Europee) sul Montpellier.

Fra le gare giocate sabato 14 dicembre, il Marsiglia si è dovuto accontentare di un pareggio sul campo del Metz, riducendo così a soli 4 punti il margine sul Lille, terzo in classifica.

Importante (per le prime posizioni) la vittoria esterna del Nantes a Nimes e altrettanto pesante (per le ultime posizioni) la sconfitta interna del Tolosa ad opera del Reims. Da segnalate il buon pareggio imposto dal Digione all’Amiens.

Lo Strasburgo, fra le gare disputate domenica 15 dicembre, è andato a vincere, non senza sorpresa, a Bordeaux, un risultato che gli consente di operare un bel balzo in classifica. Clamorosa la sconfitta interna del Lione ad opera del Rennes, che riprende quota in classifica. Nell'ultima gara del diciottesimo turno, disputata ieri sera, il Paris Saint Germain é uscito vincitore (0 a 4) dal campo del Saint Etienne e prende il largo: i punti di vantaggio sul Marsiglia sono ora 7 e, addirittura, 11 sul Lille.

Mercoledì prossimo , 15 dicembre 2019, verranno recuperate tre gare a suo tempo rinviate per le condizioni meteo. Il Monaco riceverà il Paris Saint Germain e il Nimes incontrerà il Rennes (quindicesima giornata) mentre l’Amiens se la vedrà col Reims (sedicesima giornata).

La diciannovesima giornata , l’ultima del girone di andata, si disputerà senza anticipi o posticipi nella sola giornata di sabato 21 dicembre.

Il Nizza cercherà di augurare, nel migliore dei modi, buon Natale ai propri supporters affrontando, all’Allianz Riviera, il Tolosa, ultimo in classifica.

Pochi chilometri più in là il Monaco riceverà, in un incontro certo non facile, il Losc Lille, mentre il Marsiglia disputerà un vero e proprio derby col Nimes.

Incontro drammatico, in chiave salvezza, quello che opporrà il Digione al Metz, mentre il Paris Saint Germain chiuderà il suo girone di andata ricevendo l’Amiens.

Interessanti, ai fini della classifica generale anche Rennes – Bordeaux e Reims – Lione. Completano il tabellino: Montpellier – Brest e Nantes – Angers.



