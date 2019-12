Calcio, Promozione. Dianese&Golfo, Francesco Bregolin torna sulla mancata presenza della Loanesi al 'Marengo': "Un dispiacere non scendere in campo"

La Dianese&Golfo non ha disputato la sfida della giornata numero 14 del campionato di Promozione, perchè la Loanesi non si è presentata al 'Marengo'.

I giallorossoblu saranno premiati in settimana dal Giudice Sportivo con la vittoria a tavolino, ma il Direttore Generale Francesco Bregolin è tornato sulla mancata disputa del match:

"Dispiace tantissimo - ha sottolineato Bregolin - perchè ovviamente avremmo voluto giocare. Non so le motivazioni della mancata presenza della Loanesi, ma è stato un dispiacere grande. I ragazzi avevano grande voglia di scendere in campo".