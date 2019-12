Calcio, Seconda Categoria. Oneglia in testa grazie a Gagliano. Gianni Bella: "Partita complicata, ma i tre punti sono meritati"

L'Oneglia Calcio non molla e resta in testa alla classifica del campionato di Seconda Categoria (la differenza reti la premia) in coabitazione con Atletico Argentina e Cervo FC.

La vittoria per 1-0 contro la Virtus Sanremo, ha dimostrato la forza di questo gruppo e di un Gagliano che si è trasformato nel match-winner di giornata. Merito anche di un mister Gianni Bella, che all'esordio da allenatore, da conducendo da vero condottiero questa squadra in alto:

"E' stata una partita complicata - evidenza il tecnico - perché gli avversari ci hanno picchiato tutta la partita senza farci giocare come sappiamo. Però sono soddisfatto per i tre punti meritati, non abbiamo concesso neanche un tiro".

Il tecnico sottolinea la prova di un Gagliano super: "Gagliano per noi è importantissimo, se gioca bene lui gira la squadra".