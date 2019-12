Calcio, Serie D. Sanremese, Nicola Ascoli traccia il primo bilancio: "Sono felice di quello che la squadra sta realizzando. Scalzi? Non ho paura di perderlo sul mercato, spero continui così"

In 16 giornate sono arrivate 30 punti, un bottino frutto di 8 vittorie, 6 pareggi e 2 sconfitte con 26 reti fatte (terzo miglior attacco dopo Caronnese e Prato) e 15 reti subìte (seconda miglior difesa alla pari del Prato, la Lucchese è quella migliore).

In casa Sanremese si respira un avvicinarsi al Natale ricco di soddisfazioni non solo a livello di Prima Squadra con il primato in campionato, ma anche sotto l'aspetto dei ragazzi che continuano ad essere convocati in Prima Squadra: a Verbania c'era titolare Calderone (1999) e in panchina Scarella (2001), Pellicanò (2002), Fava (2002) e Martini (2001).

Al nostro quotidiano online mister Nicola Ascoli ha tracciato il punto della situazione, sottolineando proprio questo aspetto suo giovani da noi evidenziato e ha speso belle parole per un Pippo Scalzi sopra le righe.

Mister Ascoli la sua Sanremese sta realizzando un cammino importante ed è ad un passo dal titolo d'inverno: sei sorpreso di questo rendimento? "Non sono sorpreso della nostra posizione di classifica, ma ne ero già convinto da quest'estate. Sono felice di quello che stiamo facendo e a Verbania in un momento delicato dove ci mancano in un colpo solo Demontis, Colombi e Lo Bosco inserendo un giovane della Juniores come titolare e ottenendo un risultato importante. Tutto questo vuol dire che l'atteggiamento totale della squadra è importante: vogliono essere tutti protagonisti".

Siete primi in classifica, ma la parola Serie C non viene mai pronunciata in spogliatoio? "La parola Serie C? Non si può pronunciare, visto che siamo sopra di un punto dal Prato e due dalla Lucchese. Le due toscane stanno facendo acquisti importanti sul mercato e si stanno ben rinforzando. E' ancora presto, abbiamo pochi punti di vantaggio e siamo solo il 15 dicembre".

Contro il Verbania abbiamo assistito ad una soluzione con Bregliano esterno basso e la coppia centrale formata da Gagliardini e Manes: questa opzione di regala più esperienza e copertura? "Quella di Bregliano esterno basso con Gagliardini e Manes al centro della difesa è una soluzione in più ottimale che abbiamo provato anche in coppa a Chieri. Poi bisogna sempre sapere che ci sono i giovani da mettere e bisogna equilibrare il tutto. Ieri in panchina avevamo molti giovani della Juniores, una cosa da sottolineare e l'ottimo lavoro che si sta svolgendo".

Hai paura di perdere sul mercato Pippo Scalzi? "Scalzi sta facendo molto bene, ha cambiato proprio mentalità, non si accontenta solo di realizzare la prestazione. Non ho paura di perderlo, poi se arrivasse una chiamata importante sarei contento per lui, ha fatto 11 goal in 13 partite. Questi sono numeri importanti, ma Pippo è un ragazzo che tiene tanto alla maglia e so che almeno fino a fine stagione può restare con noi. Spero che continui ad avere queste prestazioni. E' un giocatore che si allena bene e cura ogni particolare".