Pallamano Ventimiglia, prima parte di stagione importante: "Orgogliosi dei nostri ragazzi"

Si conclude la prima fase dei Campionati delle Alpi Marittime e per le squadre giovanili della Pallamanpo Ventimiglia è l'ora di fare i primi calcoli. I risultati di questa prima fase di stagione, sono esaltanti e tutte le squadre schierate hanno manifestato grandi progressi.

Gli Under 17 hanno disputato la prima fase di Campionato nelle qualificazioni PACA, ottenendo una lusinghiera qualificazione in semifinale assoluta e staccando il pass per il Campionato Eccellenza delle Alpi Marittime.

Gli Under 15, hanno superato in trasferta in terra francese il Contes, scorso per 27-18 confermando la propria imbattibilità che tra incontri di Campionato Francese e Campionato Regionale Ligure, ha portano la striscia vincente ad 11 vittorie. Anche questa squadra, ha staccato il pass per la fase di Eccellenza delle Alpi Marittime.

Gli Under 13 hanno espugnato Nizza, battendo i pari età dell'ASBTP ed hanno confermato la propria imbattibilità e la testa del campionato.

"La soddisfazione di vedere le nostre squadre ben figurare in tutte le competizioni disputate ci riempie di orgoglio e ci fa capire che il nostro metodo di formazione funziona.