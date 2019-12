Sanremo: a Monica Albarelli (Canottieri Sanremo) la Palma d’Argento al merito al tecnico del Coni

Monica Albarelli, allenatrice della Canottieri Sanremo ed ex nazionale di canoa, è stata insignita, sabato scorso, della Palma d’Argento al merito al tecnico del Coni. Un riconoscimento molto importante che arriva in un momento florido per gli atleti della Monica che a livello agonistico hanno raggiunto quest’anno importanti risultati nazionali.

“E' il frutto di 20 anni di lavoro presso la Canottieri Sanremo - ha detto Monica Albarelli - che ringrazio come società per il supporto. Anche con i miei preziosi collaboratori abbiamo creato un gruppo agonistico solido dai piccoli ai più grandi. Sono molto soddisfatta e questo riconoscimento mi sprona a fare ancora meglio. Per lo sport e per i nostri giovani”.