Volley, Serie D maschile. Al Grafiche Amadeo Sanremo il derby contro il Volley Primavera Imperia

E' stato un derby con tutti gli ingredienti del caso: tensione, nervosismo ,errori banali, qualche polemica...cosi è andato in scena ieri sera a villa citera il derby del volley maschile regionale di Serie D.

Il Grafiche Amadeo vince il primo set, poi ce il ritorno del Volley Primavera Imperia che si impone nel secondo facilmente, di nuovo il grafiche Amedeo dopo qualche screzio verbale sotto rete vince il terzo set , ma il quarto è stato una carambola di emozioni dove il grafiche Amedeo dopo una rimonta si è imposto per 27 a 25.

Con questo risultato il Grafiche Amadeo rimane nella scia del Cus Genova, secondo in classifica, ma con due partite in meno tra cui lo scontro diretto.

In casa del R V S Sanremo c è profonda soddisfazione: "E' stata una vittoria del gruppo, si devoìe solo mantenere alto il livello di attenzione durante le palle rigiocate ed in battuta".