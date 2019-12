Volley, under 14 maschile. NLP Sanremo, terza vittoria per i giovani di Minaglia e Lanteri

Terza vittoria su quattro gare per l'under 14 maschile della NLP Sanremo guidata da Michele Minaglia ed Andrea Lanteri.

A Finale Ligure sabato 14 dicembre la squadra opposta al VT Finale ha conquistato i tre punti in palio con il punteggio di 3/1 (25/22 25/19 18/25 25/7 ) al termine di una gara molto equilibrata nei primi tre set.

In classifica dopo quattro giornate la squadra matuziana è al comando con nove punti insieme a Carcare ed Albisola ma entrambe con una partita in meno. Cosi commenta il coach: "Buona gara da parte di tutti. Stiamo lavorando molto in palestra e qualche risultato inizia a vedersi. Giovedì 19 (ore 19.00 Mercato dei Fiori Sanremo) ospiteremo il Toirano Volley con l’intento di conquistare altri punti importanti per la classifica".

Questa la formazione: Giovanni Corsaro, Filippo Faraldi, Christian Farisano, Lorenzo Graglia, Leonardo Halili, Roberto Massaro, Alessandro Mazzoletti e Leonardo Zhang.