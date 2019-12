Basket, Serie D. BKI Imperia Compass, sconfitta di misura contro l'Aurora Chiavari. Coach Pionetti: "Partite come queste vanno chiuse in sicurezza"

Ultimo quarto fatale infatti, quando i cambi di difesa degli ospiti mettono in grande difficoltà i padroni di casa, concedendo grande ritmo offensivo al Chiavari che, colpo su colpo, impattano sorpassano Imperia nel punteggio.

"Sicuramente non possiamo appellarci all'ultimo possesso - commenta coach Pionetti - perché partite come questa vanno chiuse in sicurezza senza dare la possibilità agli avversari di prendere fiducia rimettendosi in partita.

Accusiamo mentalmente questo terzo risultato negativo, perché di sei fattibili punti non ne abbiamo raccolto nemmeno uno.

Ora serve trovare fiducia e serenità per affrontare senza ansia e frenesia i momenti di difficoltà. Lavorare a testa bassa ed insieme in questo mese di sosta, sarà fondamentale per partire alla ripresa del campionato pronti per ribaltare questo trend negativo."