Calcio. Dianese&Golfo, tutti i risultati del settore giovanile giallorossoblu

La Juniores di Torregrossa vince contro l'Andora, gli Allievi 2003 di Bogliolo perdono in casa contro un ottimo Albenga, gli Allievi 2004 di Decesari pareggiano contro il Priamar a Savona, i Giovanissimi 2005 di Cirillo centrano la prima vittoria stagionale in casa contro il Baia Alassio ed i Giovanissimi 2006 di Grosso vincono fuori casa contro la Imperia B.

CRONACA: Buona gara quella disputata tra Dianese&Golfo e Andora. Primo tempo non esaltante con i portieri praticamente inoperosi vista la scarsa mira di entrambe le squadre. Nella ripresa i padroni di casa partono più forte e dopo 1' sbloccano con un goal di testa di Macaluso. I locali spingono di più e la partita che però non creano pericoli. Al 70' quando ancora Macaluso su cross dalla sinistra, batte al volo e raddoppia. All'85' Giannatasio fallisce il tris e sulla ripartenza l'Andora trova il goal in mischia che riaccende qualche speranza. Non succede però più nulla e finisce così con un'importante vittoria per la Dianese&Golfo.