Calcio, Eccellenza. Imperia, Luca Donaggio si veste da leader e trascina i neroazzurri. Ma ora serve continuità

L'Imperia è ripartita, dopo il periodo non semplice che sembra alle spalle con un solo punto realizzato nel trittico Busalla-Cairese-Rapallo/Rivarolese.

Super Donaggio. I neroazzurri hanno ritrovato la vittoria in campionato grazie al 2-4 contro l'Ospedaletti, dove assoluto protagonista è stato Luca Donaggio. L'ex Vado è stato autore di un'incredibile tripletta che ha steso gli orange, un impatto davvero pazzesco con l'ambiente neroazzurro per il giocatore. Ma contro gli orange la squadra ha anche visto commettere qualche errore di troppo come la gestione del match sul 3-0, qualcosa da rivedere c'è.

Testa al Rivasamba. Nell'ultima giornata del girone di andata la squadra di mister Lupo ospiterà la rivelazione Rivasamba. Serviranno i tre punti ai neroazzurri per girare a quota 31 punti e sperando in un pareggio nello scontro diretto tra Sestri Levante e Albenga. Attenzione: l'Imperia ha una partita in meno che recupererà domenica 5 gennaio sul campo del Campomorone Sant'Olcese, tutto è ancora possibile.