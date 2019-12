Calcio, Promozione. Taggia, Luca Gambacorta parla da veterano: "Soddisfatti del pari con il Ventimiglia. Il Varazze? Non ha nulla più di noi"

Il Taggia rallenta e pareggia in casa contro il Ventimiglia, dopo aver ripreso il match con la rete nel finale.

Una divisione di posta che vede il Varazze davanti ai giallorossi di mister Siciliano, con i neroazzurri sempre più convincenti. Al nostro quotidiano online è il giovane bomber Luca Gambacorta, autore della rete del pareggio, ad analizzare il pari con i frontalieri:

"Siamo soddisfatti di avere guadagnato un punto contro una squadra ostica, ma sappiamo di poter fare di più. Il Ventimiglia mi è sembrata una squadra molto preparata che può competere con tutti.

Gambacorta valuta gli ultimi due vissuti a suon di goal fra Ospedaletti e Taggia: "Questi anni sono un'occasione per migliorarmi e fare esperienza".

Il giovane bomber non teme il Varazze: "Non ha nulla in più di noi il Varazze. Non ci sentiamo superiori a nessuno, ma sappiamo di poter competere con qualsiasi squadra del campionato".