Calcio, Promozione. Ventimiglia, c'è la capolista Varazze all'orizzonte. Il DS Veneziano alla vigilia: "Per noi sarà una partita importante. I neroazzurri non sono una sorpresa"

PROMOZIONE: ASPETTANDO... VENTIMIGLIA-VARAZZE

Il Ventimiglia, dopo il pareggio sul campo del Taggia, torna subito in campo mercoledì sera per il recupero interno contro la capolista Varazze.

Una sfida molto interessante quella tra granata e neroazzurri che metterà di fronte due squadre tra le più importanti del campionato. Alla vigilia, in casa frontaliera, è il Direttore Sportivo Nicola Veneziano ad analizzare il match.

Direttore, facciamo un passo indietro: come ha valutato la prova della squadra a Taggia? "La prova di Taggia è stata molto buona, come d'altronde la squadra aveva fatto molte altre volte".

Si aspettava un Varazze così in alto? "Sì, il Varazze non è una sorpresa per me. E' una buona società con una buona guida tecnica e giocatori che stanno facendo un grande campionato. Complimenti a loro".

Questa partita per voi vale doppio? "Per noi è una partita importante, come lo sono tutte le altre. Il nostro spirito è affrontare ogni gara con la stessa intensità e tenacia".

Luca Calcopietro è stato il vostro innesto in attacco: da dove è nata questa idea? "Calcopietro a nostro avviso è un ragazzo serio che si è integrato ottimamente nel gruppo. Si allena con impegno e ci sarà sicuramente utile, viste le suo buone doti tecniche".