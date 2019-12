Calcio, Seconda Categoria. Ciclone Daddi, chi ti ferma più? E l'Atletico Argentina sogna

Pietro Daddi, impatto straordinario con l'Atletico Argentina: in 180 minuti 5 reti realizzate (foto tratta dal sito ufficiale dell'ASD Atletico Argentina)

La domanda è logica: e ora chi ferma l'uragano Daddi? L'eterno attaccante ha scelto di vestire la maglia dell'Atletico Argentina a dicembre e gli effetti si sono subito fatti sentire.

In sole due partite giocate Daddi ha messo a segno 5 reti: una tripletta all'esordio contro la Villanovese e la doppietta di rigore decisiva per ribaltare il Santo Stefano. Un totale di 6 punti che fanno restare in testa alla classifica del campionato di Seconda Categoria i rossoneri di Maiano insieme a Oneglia e Cervo FC.

I prossimo obiettivi del bomber si chiamano Virtus Sanremo e Carlin's Boys B, che coincidono nelle ultime due sfide targate 2019. Mercoledì sera allo 'Scalvi' arrivano i matuziani di Moroni, mentre quattro giorni dopo toccherà ai giovani terribili neroazzurri: Daddi e l'Atletico Argentina non vogliono fermarsi.