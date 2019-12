Calcio, Serie D. Sanremese, ripresi gli allenamenti in vista della sfida contro il Seravezza Pozzi

Questo pomeriggio la Sanremese si è ritrovata al Comunale per riprendere gli allenamenti.

Morale alle stelle dopo la vittoria di Verbania, ma piedi per terra e massima concentrazione in vista della gara di domenica: al Comunale nell’ultimo impegno ufficiale del 2019 arriva il Seravezza.

La squadra oggi ha svolto una seduta di scarico dopo l’impegno di due giorni fa al Pedroli: esercizi di defaticamento, con e senza palla, e poi una partitella finale a campo ridotto. Alla seduta non hanno partecipato gli infortunati Pici e Lo Bosco che proseguono le terapie specifiche per guarire quanto prima dai rispettivi infortuni, mentre è rientrato in gruppo Colombi che sarà disponibile regolarmente con il Seravezza, così come Demontis che a Verbania ha scontato il turno di squalifica.

Domani mattina la Sanremese si ritroverà nuovamente al Comunale per il consueto allenamento del mercoledì. Al termine la squadra al completo, lo staff tecnico ed esponenti della dirigenza biancoazzurra si recheranno presso l’Ospedale di Sanremo per portare alcuni doni e per fare gli auguri di Natale ai piccoli pazienti del reparto di Pediatria del nosocomio matuziano. Sarà presente anche l’Assessore alla Sanità, alle Politiche Sociali e alla Sicurezza della Regione Liguria Sonia Viale.