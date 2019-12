Calcio, Serie D. Sanremese, ultimo sforzo per laurearsi campione d'inverno

La Sanremese va a caccia del titolo d'inverno nel proprio Girone di Serie D, un traguardo importante anche a livello statistico, visto che il 50% delle volte raggiunte a maggio si vede la stessa squadra festeggiare la promozione.

Prato e Lucchese in scia. Ma il calcio è strano e non sempre va così, anche se in questo momento i biancoazzurri sembrano essere una delle squadre più in forma del campionato. Dietro ai biancoazzurri stanno andando come treni le toscane nobili decadute Prato e Lucchese: se i gigliati erano da prendere in seria considerazione alla vigilia, i rossoneri hanno realizzato una rimonta incredibile.

Giro di boa. Nell'ultimo turno del girone di andata la Sanremese ospiterà il Seravezza Pozzi, mentre il Prato sarà di scena a Savona e la Lucchese ospiterà il Vado. Ai biancoazzurri basterà vincere per laurearsi campione d'inverno, ma anche un pareggio potrebbe bastare, in caso di mancata vittoria per gigliati e rossoneri.

Scalzi show. Nella nostra intervista a mister Nicola Ascoli nella giornata di ieri, abbiamo sottolineato il rischio di corteggiamento dalla categoria superiore per Pippo Scalzi. Un giocatore che sta facendo qualcosa di straordinario come 11 reti in 13 partite e con il tecnico che vuole goderselo fino alla fine della stagione. Ma da sottolineare anche il grande lavoro con i giovani della Juniores: a Verbania Calderone titolare. E i vari Pellicanò, Martini, Fava e Scarella in panchina.