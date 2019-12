Calcio. Via al progetto della squadra antirazzismo in Serie A: a rappresentare il Genoa c'è il sanremese Stefano Sturaro

Il centrocampista sanremese Stefano Sturaro in forza al Genoa (foto Eugenio Conte)

Sono 20 calciatori con un obiettivo unico con la 'We are one Team'. La Lega Serie A ha presentato il progetto 'antirazzismo', un'iniziativa che coinvolgerà tanti calciatori della massima serie.

A rappresentare il Genoa c'è il sanremese Stefano Sturaro che con grande entusiasmo partecipa a questa importante iniziativa.

Oltre al mediano nativo di Sanremo ci sono altri 19 calciatori uniti nel progetto: Gollini (Atalanta), Mbaye (Bologna), Gastaldello (Brescia), Klavan (Cagliari), Boateng (Fiorentina), Amrabat (Verona), D'Ambrosio (Inter), Matuidi (Juventus), Correa (Lazio), Babacar (Lecce), Calabria (Milan), Koulibaly (Napoli), Gervinho (Parma), Juan Jesus (Roma), Ekdal (Sampdoria), Obiang (Sassuolo), Felipe (Spal), Ansaldi (Torino), Okaka (Udinese).