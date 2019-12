Pallamano: prima sconfitta stagionale per la Riviera Handball femminile contro il Btp Nizza

Prima sconfitta stagionale, a Nizza contro il Btp per le ragazze senior della Riviera Handball. Scese in campo senza la solita grinta con troppi errori in attacco e una difesa non all’altezza le imperiesi finiscono il primo tempo sotto per 17-10.

All’inizio della ripresa le ragazze del tecnico Antonella Maglio cercano di rimediare e grazie a 5 reti consecutive e alle belle parate della portiera Silvia Monaco si portano fino al -2. Purtroppo questa reazione dura poco e verso il finale le francesi allungano ancora e vincono 32-24. Con la sconfitta la squadra del presidente Rosolino Versaci perde il primato in classifica che può recuperare il 5 gennaio con la disputa della partita rinviata per il maltempo il 24 novembre contro il Monaco.

Domenica mattina si è anche giocato il primo derby stagionale femminile tra le under 15 della Riviera Handball e San Camillo. Il primo tempo è stato equilibrato ma, intorno al ventesimo minuto, una accelerazione ha permesso alla Riviera Handball di portarsi sul 14-10 al termine del primo tempo. Alla ripresa del gioco le rivierasche allungano ancora fino a portarsi a più dieci per poi controllare la partita fino al 31-24 finale.

“Per motivi personali sono stato un po' lontano dalla squadra - commenta il tecnico Franco Spinelli – ma le ragazze che giocano da più tempo sono ormai una sicurezza e i nuovi arrivi stanno migliorando compresa la giovane Beatrice Greco, ancora under 13, che con 3 reti ha stupito tutti”.