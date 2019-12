Pallanuoto. Rari Nantes Imperia, fine settimana non esaltante per le giovanili giallorosse

Settimana avara di soddisfazioni per le squadre giovanili della Rari Nantes Imperia che incappano in una serie di risultati sfortunati.

Le Under 17, allenate da Merci Stieber, cedono 9-3 alla Piscina 'Mori' di LaSpezia, contro Venere Azzurra. Non va meglio alle Under 15 di Francesca Giulini che si imbattono in una giornata storta e perdono 33-7 in casa della Locatelli.

Passo indietro anche per gli Under 17, guidati in panchina da Filippo Rocchi, che dopo una serie di ottime prestazioni devono arrendersi in casa dell'Andrea Doria per 21-9.



La Rari Under 13 di Nicola Rosso cede alla corazzata Arenzano per 8-14. Ecco i giallorossi scesi in acqua: Monari, Garbato (1 gol), Rombo (4), Buemi (2), Tambuzzo (1), Carrai, Morchio, Dulbecco, Marfella, Vassallo, Fresia, Prette.