Pallavolo: tutti i risultati delle formazioni giovanili della Mazzucchelli Sanremo nel weekend (Foto)

Vittoria della Mazzucard Sanremo sull'Albenga volley, sabato scorso nel match valido per il campionato Under 13 femminile CSI. La formazione matuziana è riuscita ad imporsi in maniera netta, sconfiggendo le padrone di casa con un secco 3-0.

Le atlete sanremesi hanno giocato bene in ogni reparto e le allenatrici, oltre a ritenersi soddisfatte per la prestazione delle loro giocatrici, hanno potuto farle giocare tutte. Sullo stesso campo da gioco è scesa l'Autoscuole Riunite Sanremesi e Armesi Mazzu che ha affrontato l'Albenga nel campionato Under 14 femminile FIPAV. Partita altalenante per le sanremesi che, giocando per 2 ore non sono riuscite a prevalere sulle ingaune, perdendo l'incontro al tie-break per 14/16. La partita ha mostrato belle fasi di gioco in entrambi i campi ma il team matuziamo, per qualche errore di troppo e sviste arbitrali, porta a casa solo un punto.

Sempre sabato scorso, a Villa Citera di Sanremo, la Conad City Mazzu ha affrontato il Maremola Volley, partita valida per il campionato Under 14 femminile CSI. La formazione di casa ha perso per 3-1 ma, nonostante la sconfitta, coach Biglieri (allenatore delle atlete sanremesi), ha visto un'ottima crescita tecnica e caratteriale del gruppo e ha colto l'occasione di fare giocare tutte le ragazze, specialmente quelle che hanno meno spazio.

Nel campionato Under 13 femminile CSI, la stessa Conad City ha disputato il derby contro il Centro Petroli Sanremo, imponendosi per 2-1. Bellissima partita giocata da entrambe le compagini al meglio delle proprie capacità, con la sola differenza che la squadra della Conad, ha giocato con determinazione e con una tecnica mai espressa.

A Bordighera la Autoscuole Riunite Sanremesi e Armesi Mazzu ha affrontato la Bordy Aurora, per il campionato Under 16 maschile FIPAV. La partita è stata il primo vero e proprio test per i giovani matuziani, che venivano da 2 vittorie nette. Purtroppo, la prima partita contro una squadra organizzata come il Bordighera, non è stata delle più positive. Infatti i matuziano sono stati dominati dall'inizio alla fine dell'incontro, facendo sempre fatica ad inseguire gli avversari, nonostante i cambi e la volontà messa in campo dagli atleti.

La squadra padrone di casa ha da subito messo in difficoltà i matuziani, grazie al proprio ottimo servizio, ostacolando la ricezione dell' Arsa Mazzucchelli, che non è mai riuscita ad esprimere il proprio gioco.