Calcio giovanile. Continua a pieno ritmo il rapporto tra Dianese&Golfo e il Bologna FC con il suo Centro di Formazione

Continua a pieno ritmo il rapporto tra il Bologna FC e il suo Centro di Formazione Dianese&Golfo del presidente Luca Spandre.

Nella giornata di martedì 17 dicembre tre giovanissimi e tre allievi del Centro di Formazione Dianese hanno svolto una seduta di allenamento al centro tecnico Niccolò Galli di Casteldebole con le rispettive categorie nazionali del Bologna.

Molto soddisfatto il responsabile tecnico della Dianese&Golfo Umberto Decesari che sottolinea l importanza di tale progetto per la crescita di tutti i tecnici della società con conseguente innalzamento del livello tecnico di tutti i giocatori .

Decesari ha fissato un appuntamento per il giorno 17 gennaio con i tecnici del Bologna che verranno a far visita a Diano, dove daranno una dimostrazione sul campo Wladimiro Marengo con tutte le categorie dell attività di base, accompagnate dai loro istruttori, su come lavorare ed ottenere i migliori risultati sulle capacita coordinative.

Questi i nominativi dei giocatori che hanno preso parte alla seduta d allenamento a Bologna: Andrea Ballarini, Edoardo Gianni e Messaud Ayoube per la categoria 2005. Francesco Favale, Jacopo Sodano e Jebbar Mounir per la categoria 2004.