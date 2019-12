Calcio. Juniores Nazionale, nel recupero di campionato Sanremese sconfitta in rimonta dall'Inveruno (LA NUOVA CLASSIFICA)

JUNIORES NAZIONALE - RECUPERO -

INVERUNO-SANREMESE 3-1

Inveruno: Castiglioni, Frigerio, Russo, Campo, Diouck, Perotta, Maggi, Bertini, Brambilla, Lo Monaco, Manca. A disposizione (Pandini, Reulicona, Gianforti, Caldiroli, Notarecchi, Grolla, Grassi). Allenatore: Anania

Sanremese: Dodaro, Orengo, T. Buccino, Negro, Scarella, Serianaj, Bucarelli, Fava, N. Martini, Managò, Pellicanò. A disposizione (Del Ferro, Massoni, Grandi, Lodovici, P. Martini, Riolfo, M. Buccino, Spada, Sartore). Allenatore: Prunecchi

La Sanremese subisce la rimonta dall'Inveruno ed esce sconfitta dalla terra lombarda per 3-1.

Ai biancoazzurri, nel recupero di campionato, non basta la rete iniziale siglata dal difensore Orengo. Nella ripresa i lombardi escono fuori e vanno a segno per tre volte portandosi a casa l'intera posta in palio.

Seconda sconfitta in pochi giorni per i biancoazzurri di mister Prunecchi.