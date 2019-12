Calcio, Prima Categoria. Serata con due recuperi della 7a giornata: occasione per Baia Alassio e Speranza Savona

La serata di oggi ci regala un doppio recupero della giornata numero 7 del campionato di Prima Categoria molto interessante che potrete seguire nel Live Score su Rivierasport.it e Svsport.it

Il Quiliano&Valleggia non sta vivendo una grande stagione, ma negli ultimi 180 minuti di gioco c'è stata la reazione con due vittorie consecutive senza subìre reti. Un ottimo segnale in vista del recupero serale (ore 20.30) in casa contro il lanciato Speranza Savona. I rossoverdi con una vittoria andrebbero ad un solo punto dalla capolista.

Occasione importante da secondo posto anche per la Baia Alassio che è ospite dell'Altarese (ore 20.45). I padroni di casa, reduci dalle vittorie con Soccer Borghetto e Area Calcio Andora sono un cliente insidioso per i gialloneri che non vogliono fermarsi e puntare al secondo posto.