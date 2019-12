Calcio, Promozione. Camporosso, con Stamilla e Siberie più esperienza e qualità: i rossoblu pronti a rilanciarsi

Tutta la gioia di mister Carmelo Luci dopo la prima rete realizzata da Zito alla Praese (foto Eugenio Conte): il Camporosso va a caccia della salvezza in Promozione

La salvezza diretta è a otto punti, un'impresa non così impossibile per il Camporosso che si è ritrovato dopo il 4-1 rifilato alla Praese.

Tutto questo grazie agli innesti dicembrini come Stamilla (subito in rete) e Siberie (assist man d'oro) che hanno dato quel tocco di esperienza e qualità in più alla squadra di mister Luci.

Domenica l'ultima tappa del girone di andata si chiama Bragno, big del campionato di Promozione ed esperta della categoria. I rossoblu dovranno realizzare una partita perfetta per dare continuità alla propria corsa salvezza.