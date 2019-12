Calcio, Promozione. Serata di recupero con Ventimiglia-Varazze: grande sfida al 'Morel' (ore 20.30)

Serata dalle grandi emozioni quella di questa sera al 'Morel' tra il Ventimiglia e il Varazze, match valido per il recupero della giornata numero 11 del campionato di Promozione.

I granata arrivano a questo appuntamento in un buon momento di forma e reduci dalla vittoria sul Camporosso e il pareggio sul campo del Taggia. Un periodo importante per i ragazzi di Luccisano che vogliono puntare in alto.

I neroazzurri sono la capolista del campionato e questa sera hanno l'occasione di realizzare un piccolo ma importante scatto sulla seconda della classe. Con i tre punti la squadra rivelazione di questa prima parte di stagione aumenterebbe il proprio vantaggio in testa alla classifica.

Calcio d'inizio alle ore 20.30